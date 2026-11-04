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MUP potvrdio hapšenje komandanta SAJ-a i još 7 osoba: Osumnjičeni za zlostavljanje demonstranata u Vladi Srbije

MUP potvrdio hapšenje komandanta SAJ-a i još 7 osoba: Osumnjičeni za zlostavljanje demonstranata u Vladi Srbije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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MUP se oglasio o hapšenju osam osoba zbog sumnje da su zlostaljale demonstrante u garaži zgrade Vlade Srbije u avgustu 2025. godine.

MUP potvrdio hapšenje komandanta SAJ-a i još 7 osoba: Osumnjičeni za zlostavljanje demonstranata u Vladi Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom akcije hapšenja osam osoba po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zlostavljanje i mučenje. Sumnja se da su uhapšeni u garaži zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u centru Beograda zlostavljali privedene demonstrante, a među uhapšenima je i komandant SAJ-a Igor Žmirić.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, danas su po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, doneli rešenje o zadržavanju do 48 sati sledećim policijskim službenicima MUP Republike Srbije I. Ž. (1979), B. J. (1978), D. V. (1978), J. O. (1983), V. L. (1978), N.D. (1976), N. F. (1973), Z. V. (1972), i građaninu M.V. (1978), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio policijski službenik MUP R Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje. Krivično delo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22,30 časova do 1,00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svesni svoga dela, čije su izvršenje hteli i bili svesni da je njihovo delo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP R Srbije, Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, većem broju oštećenih lica naneli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obaveštenje i da ih zastraše i nezakonito kazne. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju MUP-a.

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Srbija hapšenje

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