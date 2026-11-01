Oglasilo se VJT o hapšenju Marka Krička i Boška Sekulovića: Otkriveno koja im se krivična djela stavljaju na teret

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je detalje krivične prijave protiv dvojice visokih policijskih funkcionera.

Izvor: MUP Republike Srbije Youtube printscreen/Kurir/Nemanja Nikolić

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je detalje krivične prijave protiv načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, koji su uhapšeni po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, dok se Kričak dodatno sumnjiči za zlostavljanje i mučenje.

Prema saopštenju tužilaštva, oni se sumnjiče da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine, tokom postupanja povodom teškog ubistva A. N. u restoranu "27" na Senjaku, prekoračenjem i iskorišćavanjem službenog položaja, kao i nevršenjem službene dužnosti, nanijeli štetu i teže povrijedili prava bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd V. M.

Sekulović osumnjičen za nepravilnosti u krivičnoj prijavi

Kako navodi VJT, postoje osnovi sumnje da je Boško Sekulović 15. maja 2026. godine sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog teškog ubistva A. N., kojom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i bivši načelnik beogradske policije V. M., zbog sumnje na pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.

Tužilaštvo sumnja da je Sekulović u trenutku sastavljanja prijave znao da je V. M. napustio restoran "27" u pratnji svog obezbjeđenja prije izvršenja ubistva.

Prema navodima VJT, to je proizlazilo iz službenih bilješki o obavještenjima prikupljenim od pet građana, čiji je sadržaj ukazivao na drugačije činjenično stanje od onog navedenog u krivičnoj prijavi.

Iz tih bilješki, kako navodi tužilaštvo, proizlazi da je V. M. napustio restoran prije nego što se sada pokojni A. N. vratio u objekat.

Snimci sigurnosnih kamera i telefoni nisu dostavljeni na vrijeme

Tužilaštvo navodi i da Sekulović u krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnosnih kamera, oduzetih 14. maja 2026. godine, koji su ukazivali na to da je V. M. napustio restoran.

Pored toga, sumnja se da hard-diskovi i CD-ovi sa snimcima, kao i mobilni telefoni oštećenog V. M., nisu blagovremeno dostavljeni Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, uprkos nalogu postupajućeg javnog tužioca od 17. maja.

Prema saopštenju, dokazi su predati Vojnoj policiji tek 22. maja, a elektronski uređaji bili su nepropisno upakovani u dvije papirne kese.

Iz VJT navode da ni nakon više puta ponovljenog naloga tužioca nije postupljeno sve do 21. maja, kada je postupajući javni tužilac pozvao Sekulovića i zatražio objašnjenje zbog čega telefoni nisu dostavljeni na pretresanje i vještačenje.

Tom prilikom, prema navodima tužilaštva, odgovoreno mu je da se sadržaj telefona obrađuje radi dopune.

Kričak osumnjičen da je odobrio podnošenje prijave

Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je Marko Kričak usmeno odobrio Sekuloviću podnošenje pomenute krivične prijave, iako je bio upoznat sa njenim sadržajem.

Kako se navodi, Kričak je bio upoznat sa okolnostima slučaja i kroz komunikaciju sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu, posebno u vezi sa nalogom da se mobilni telefoni V. M. dostave Vojnoj policiji radi pretresanja.

VJT iznijelo detalje sumnji na zlostavljanje u prostorijama UKP

U saopštenju su navedeni i detalji sumnji da je Marko Kričak 16. maja 2026. godine, između dva i tri časa ujutru, zajedno sa drugim za sada neidentifikovanim policijskim službenicima, zlostavljao oštećenog N. L. u prostorijama UKP.

Prema navodima tužilaštva, sumnja se da su oštećenog najprije udarali otvorenim i zatvorenim šakama u predjelu glave, a zatim mu stavljali kapuljaču na glavu i gušili ga.

Takođe se sumnja da su mu skinuli čarape i tukli ga kaišem po tabanima i leđima.

Oštećeni je, kako se navodi u saopštenju, zadobio lake tjelesne povrede u vidu hematoma na desnoj nozi i desnom stopalu.

Kričku se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, dok se Sekulović sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja.

Stefanović: Hapšenja nemaju veze sa izborima

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je da postupak protiv dvojice policijskih funkcionera nema nikakve veze sa izbornim procesima i rezultatima parlamentarnih izbora.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

"Tužilaštvo je svoje predistražne radnje u ovom predmetu počelo da sprovodi u maju ove godine kada je došlo do opstrukcije rada postupajućih javnih tužilaca, a nakon toga je krajem jula u predmet združena krivična prijava podnijeta od strane advokata oštećenog, što sve je rezultiralo lišenjem slobode dvojice visokih policijskih funkcionera", istakao je Stefanović.

On je ponovio da Više javno tužilaštvo u Beogradu i svi njegovi javni tužioci postupaju isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.