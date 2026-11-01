logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je uhapšeni Boško Sekulović? Bio stručnjak za auto-kriminalitet, pa postavljen za načelnika SSK

Ko je uhapšeni Boško Sekulović? Bio stručnjak za auto-kriminalitet, pa postavljen za načelnika SSK

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Visoki funkcioneri MUP-a Boško Sekulović i Marko Kričak uhapšeni su zbog zloupotrebe položaja, zataškavanja dokaza u slučaju "Senjak" i brutalnog prebijanja osumnjičenih.

Ko je uhapšeni Boško Sekulović? Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Polovni Automobili

Načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović uhapšen je rano jutros u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije. Jedan od najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije tereti se za nezakonito postupanje u slučaju "Senjak", zloupotrebu službenog položaja, ali i za brutalno fizičko zlostavljanje osumnjičenih, a prije njega jutros je uhapšen i načelnik UKP Marko Kričak.

Prije nego što se našao u središtu skandala i istrage koja je potresla sam vrh srpske policije, Sekulović je gradio dugogodišnju karijeru u beogradskoj kriminalističkoj policiji. Široj javnosti postao je poznat kao dugogodišnji šef Odsjeka za suzbijanje delikata na motornim vozilima Policijske uprave za Grad Beograd.

Tokom rada u beogradskoj policiji važio je za jednog od najvećih stručnjaka za auto-kriminalitet. Zbog toga je bio čest gost u medijima i stručnim podkastima, gdje je objašnjavao metode rada kradljivaca automobila, iznosio statističke podatke i edukovao građane o preventivnoj zaštiti vozila. Njegovi rezultati na lokalnom nivou preporučili su ga za sam vrh policijske hijerarhije, pa je ubrzo unaprijeđen i postavljen za načelnika SSK-a unutar Uprave kriminalističke policije (UKP) na nivou cijele Srbije.

Međutim, njegov profesionalni ugled ozbiljno je uzdrman tokom ljeta 2026. godine, kada je postao jedan od glavnih aktera u onome što su mediji označili kao "otvoreni rat dvije moćne struje" unutar vrha srpske policije.

Krajem jula, pravni zastupnici bivšeg načelnika beogradske policije i pomoćnika direktora policije Veselina Milića podnijeli su Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Sekulovića i njegovog kolege Marka Krička, aktuelnog načelnika UKP-a. U prijavi su iznesene teške optužbe za montiranje procesa i zataškavanje dokaza.

Naime, Sekulović i Kričak su se teretili da su namjerno sakrili i tužilaštvu prećutali dokaze koji su potvrđivali da Milić nema nikakve veze sa ubistvom Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku.

Ovaj sukob kulminirao je današnjim ranojutarnjim hapšenjem. Prema prvim informacijama koje je prenio Tanjug, zvanične optužbe protiv Sekulovića ne zaustavljaju se samo na zataškavanju. Njemu se na teret stavlja i primjena sile, odnosno prebijanje i fizičko zlostavljanje pojedinih osumnjičenih lica u prostorijama policijske stanice tokom saslušanja u vezi sa slučajem "Senjak".

Očekuje se da će nadležno tužilaštvo uskoro izaći sa više zvaničnih detalja o ovom slučaju.

 (Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija hapšenje policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ