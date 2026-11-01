Uhapšen prvi čovjek beogradskog UKP-a: Marko Kričak iza rešetaka, sumnjiči se za montiranje dokaza

Načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak uhapšen je jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnji da je zloupotrebio službeni položaj, javili su beogradski mediji.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen

Nedjeljnik Radar prenio je da je Kričak uhapšen po krivičnoj prijavi advokata pomoćnika direktora policije Veselina Milića, kao i da je po istoj prijavi priveden i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović.

Kričak je vodio policijsku akciju posle ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku gdje je prvobitno za taj zločin policijskom krivičnom prijavom bio obuhvaćem Veselin Milić koji je tada, osim pomoćnika direktora, bio i šef beogradske policije.

Radar navodi da je sada Kričak osumnjičen da je u tom slučaju krivotvorio dokaze i vršio pritisak na svjedoke i optužene kako bi činjenice prilagođavali već formiranoj konstrukciji događaja.

Kričak je na funkciju načelnika UKP imenovan 30. decembra 2025. godine. Prije toga bio je načelnik Jedinice za zaštitu lica i objekata.

Javnosti je postao poznat kada ga je studentkinja Nikolina Sinđelić optužila za prijetnje i policijsku brutalnost u zgradi garaže Vlade Srbije tokom protesta prošle godine, i protiv njega podnijela krivičnu prijavu.