Pretresi širom Srbije: U toku hapšenja pripadnika kriminalnog klana

Policija je uhapsila više osoba povezanih sa likvidacijom u Beogradu, a istraga se nastavlja širom zemlje.
Policija je u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila više osoba koje se dovode u vezu sa likvidacijom na teritoriji Beograda.
Prema nezvaničnim informacijama, istraga protiv ovog klana u toku je već neko vrijeme i jedan broj pripadnika već je iza rešetaka.
"Hapšenja su počela juče i akcija je i dalje u toku", otkriva izvor Kurira.
Pretresi na više lokacija na teritoriji cele zemlje, kako se saznaje, i dalje su u toku.
(Kurir/MONDO)