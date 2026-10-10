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Policija presrela Vračarce sa fantomkama i Molotovljevim koktelom: Velika akcija hapšenja u Beogradu (Video)

Policija presrela Vračarce sa fantomkama i Molotovljevim koktelom: Velika akcija hapšenja u Beogradu (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U Beogradu uhapšeni mladići, pripadnici "vračarskog klana", zbog sumnje da su zapalili kafić na Novom Beogradu i da su htjeli da zapale još jedan ugostiteljski objekat.

Uhapšeni mladići na Novom Beogradu: Sprečeno paljenje kafića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je dvojicu mladića zbog sumnje da su htjeli da zapale kafić "Mig" na Novom Beogradu u Ulici Trešnjinog cveta 1a. Sumnja se da su oni u ponedeljak 5. oktobra zapalili kafić "Manir" na Novom Beogradu u Ulici omladinskih brigada 18, a sada je beogradska policija sprečila novi požar.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. B. (2008) i N. S. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Oni se sumnjiče da su noćas, oko 01:50 časova, pokušali da izazovu požar na jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu, zašta su spremili Molotovljev koktel i fantomke, u čemu su ih spriječili policijski službenici.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP u sedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odjeljenjem za maloletnike, identifikovali su dva maloljetna lica, koja se sumnjiče da su 5. oktobra 2026. godine oko 3 časa, izazvali požar u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Beogradu. Oni su saslušani zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti, u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pogledajte snimak osumnjičenih pripadnika "vračarskog klana" u Beogradu

Pogledajte

00:43
Hapšenje Vračaraca
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

Srbija Beograd hapšenje

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