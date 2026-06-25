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Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Prevozio 2,5 tone junećeg mesa bez porijekla

Državljanin BiH uhapšen u Srbiji: Prevozio 2,5 tone junećeg mesa bez porijekla

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Na Zlatiboru je uhapšen 31-godišnji državljanin BiH u čijem je kamionu pronađeno skoro 2,5 tone svježeg junećeg mesa bez porijekla, vrijednog 16.800 evra.

Hapšenje na Zlatiboru: Državljanin BiH švercovao 2,5 tone mesa Izvor: Shutterstock

Državljanin BiH uhapšen je u mjestu Jablanica na Zlatiboru nakon što je u njegovom kamionu pronađeno gotovo 2,5 tone svježeg junećeg mesa vrijednog oko 16.800 evra bez dokaza o porijeklu i kvalitetu.

Državljanin BiH čiji su inicijali D.B. (31) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, saopšten je iz MUP-a Srbije.

Hapšenje su izvršili pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kamiona "mercedes" kojim je upravljao osumnjičeni, kada su pronašli 2.469 kilograma svježeg junećeg mesa bez dokaza o porijeklu.

Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno.

D.B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.

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