Uhapšeno više osoba širom Srbije: Predstavljali se kao djevojčice kako bi namamili maloljetnice (Video)

MUP Srbije je objavio snimak hapšenja šestoro osumnjičenih iz akcije "Armagedon", koji se terete da su preko lažnih profila stupali u kontakt sa maloljetnicima kako bi pribavljali materijal.

Izvor: MUP

U nastavku akcije "Armagedon", sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja s**ksualne ekspoloatacije djece na internetu pod nazivom “Python”, pripadnici MUP-a, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Boru, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su šest osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje p**rnografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za p**rnografiju.

Uhapšeni su K. B. (1985), državljanin Ruske Federacije, D. V. (1963) iz Novog Sada, A. M. (1975) iz Zrenjanina, D. R. (1977) iz Aleksinca, S. F. (1994) iz Bora i N. T. (1979) iz Velike Plane.

Sumnja se da su oni putem interneta, u dužem vremenskom periodu, preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u p**rnografske svrhe, na način da su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maljoletnim licima, od kojih su zahtijevali i pribavili fotografije i video materijale s**ksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni.

Takođe se sumnja da je D .V. koristio lažni nalog na aplikaciji ''Snapchat’’, predstavljajući se kao djevojčica, dok se za D. R. sumnja da je kao član grupe na aplikaciji ''Viber'', sa ostalim članovima pribavljao i dijelio materijal nastao s**ksualnom eksploatacijom djece.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, pronašla računare i računarsku opremu, u kojima su uvidom, pronađene fotografije i video zapisi nastali s**ksualnom eksploatacijom dece od 6 do 14 godina.

Osumnjičenima K. B., D. V., A. M., D. R. i S. F. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok je protiv N. T. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku. MUP Republike Srbije navodi da će nastaviti da ulaže maksimalne napore u zaštiti djece od svih oblika zloupotrebe u digitalnom okruženju.

(MONDO)