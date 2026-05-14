logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vrbovali djecu preko društvenih mreža: Uhapšeni u akciji "Karika" predati u nadležnost tužioca

Vrbovali djecu preko društvenih mreža: Uhapšeni u akciji "Karika" predati u nadležnost tužioca

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Pet osoba uhapšenih zbog sumnje da su seksualno iskorištavali djecu predato je danas u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o prijedlogu za određivanje pritvora nadležnom sudu.

Ova lica uhapšena su juče u međunarodnoj akciji "Karika", a iz Tužilaštva navode da se za ostalim licima obuhvaćenim istragom intenzivno traga.

Uhapšeni se terete za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini navodi da je akcija uspješno realizovana u saradnji sa pripadnicima Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, Policijske uprave Bijeljina, MUP-a Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a Srpske juče je saopšteno da je uhapšeno šest lica zbog sumnje na seksualno iskorištavanje djece.

Riječ je o licima čiji su inicijali B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije.

Osumnjičeni su, kako se navodi, putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u kontakt sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, navodili ih na izradu sadržaja dječije pornografije, odnosno, tražili od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pedofilija iskorištavanje djece djeca

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ