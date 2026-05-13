Uhapšeno šest osoba u akciji "Karika": Pali osumnjičeni za dječiju pornografiju

Šest osoba uhapšeno je danas u međunarodnoj policijskoj akciji „Karika“, usmjerenoj na otkrivanje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na internetu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvor: MUP RS

U akciji su uhapšeni B.A. i P.D. iz Bijeljine, D.T. iz Lopara, D.N. iz Ugljevika, E.M. iz Gradačca i B.V. iz Srbije.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivična djela "Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta" (član 178), "Iskorištavanje djece za pornografiju" i "Upoznavanje djece sa pornografijom" Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Osumnjičeni su putem društvenih mreža stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, navodili ih na izradu dječije pornografije, slali im pornografski materijal, te pokušavali dogovoriti sastanke radi obljube. Takođe, pristupali su grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije, a uzrast djece čiji je materijal dijeljen kreće se od tri do 14 godina.

Izvor: MUP RS

Akciju „Karika“ realizovali su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS u saradnji sa Policijskom upravom Bijeljina, te policijskim službenicima MUP-a Republike Srbije i MUP-a Tuzlanskog kantona, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Pretresi i oduzeta oprema

Po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na sedam lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca. Prilikom pretresa pronađena su i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, uključujući računare, tablete, mobilne telefone, memorijske kartice i ostale uređaje za čuvanje digitalnih podataka.1

Pojedina lica se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirala skladišni prostor pod njihovom kontrolom, gdje su u više navrata skladištili sadržaje dječije pornografije.1

Nakon izvršene kriminalističke obrade, lica će biti predata nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.