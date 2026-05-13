Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

MUP Srpske proširuje digitalne usluge: Zakazivanje termina za lične karte, vozačke i registraciju vozila putem interneta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Građani će uskoro moći zakazati termin za ličnu kartu, vozačku dozvolu i registraciju vozila putem interneta.

MUP Srpske proširuje digitalne usluge Izvor: shutterstock/Iryna Inshyna/S_E

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske uskoro bi trebalo da omogući uslugu elektronskog zakazivanja termina za prijavu prebivališta ili boravišta i promjenu adrese stanovanja, izradu i preuzimanje lične karte i vozačke dozvole, te produženje važenja registracije vozila za fizička lica, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Proces unapređenja digitalne komunikacije, povećanja efikasnosti, ekonomičnosti i dostupnosti usluga koje pruža MUP, s ciljem zadovoljavanja potreba savremenog društva, nastavljen je nakon što su građani iskazali veliko interesovanje za uslugu elektronskog zakazivanja termina za izradu i preuzimanje putne isprave.

Ova usluga omogućena je već godinu dana, od aprila prošle godine u Banjaluci, a od kraja avgusta istu uslugu dobili su i građani u Doboju, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Zvorniku, Gradišci, Mrkonjić Gradu, Foči, Laktašima, Prnjavoru, Derventi, Modriči, Tesliću, Istočnom Novom Sarajevu i na Palama.

Iz MUP-a Republike Srpske ističu da se usluga elektronskog zakazivanja termina za izradu i preuzimanje putne isprave, koju su samostalno razvili, posebno opravdanom pokazala u ljetnim mjesecima kada su povećane gužve na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata.

"Pozivamo građane da planiraju vrijeme i koriste prednosti elektronskog zakazivanja termina, čime je omogućen brz i jednostavan pristup uslugama, bez potrebe za čekanjem u redovima", poručili su iz MUP-a Republike Srpske.

Lani je na nivou Ministarstva izvršeno više od milion upravnopravnih postupaka na zahtjev građana.

Primljen je 155.181 zahtjev za izdavanje lične karte, izdate su 148.532 putne isprave, 109.808 vozačkih dozvola, te izvršeno 535.416 registracija motornih vozila.

"To u prosjeku dnevno iznosi oko 3.766 obrađenih zahtjeva koji se odnose na lična dokumenta i registraciju motornih vozila", naveli su iz MUP-a.

