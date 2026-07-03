Uhapšen maloljetnik zbog pokušaja iznude 2 miliona evra: Meta bili vlasnici poslovnih objekata u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je zajedno sa više osoba pokušao da iznudi dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji Beograda. Nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda.

Sumnja se da je maloljetnik zajedno sa drugim osobama učestvovao u pokušaju iznude dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji glavnog grada.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom pritvor do 30 dana. Istraga o ovom slučaju je u toku.