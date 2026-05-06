Uhapšena dva lažna ljekara u Beogradu: Oštetili više ljudi za 25.000 evra

Autor Haris Krhalić
0

Beogradska policija uhapsila je dva lica osumnjičena za učešće u prevari kojom je više ljudi oštećeno za 25.000 evra.

Izvor: Shutterstock

Uhapšeni D.Đ. (54) i M.V. (37) izvršili su krivično djelo prevare u saizvršilaštvu sa osobama koje su ih angažovale da telefonom pozivaju oštećene i drže ih u zabludi da su ljekari, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Osumnjičeni su se oštećenima predstavljali kao ljekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od užih članova njihove porodice koji su povrijeđeni u navodnoj saobraćajnoj nezgodi.

Potom su, kako se sumnja, od oštećenih preuzimali novac na ime navodne hitne operacije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

