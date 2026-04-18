Uhapšene tri osobe u Beogradu: Policija pronašla arsenal naoružanja, narkotike... (Video)

Oglasio se MUP o velikoj akciji beogradske policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su A. Ž. (1999), D. G. (2002) i P. J. (2004) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili, pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je eksploziv sa detonatorskom kapislom.

Takođe, pronađena su tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno mjerenje i druga oprema, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.