Uhapšenom načelniku UKP Marku Kričku pozlilo u službenim prostorijama: Zatražio ljekarsku intervenciju

Marku Kričku pozlilo je nakon hapšenja, zbog čega je zatražio pomoć ljekara.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen

Uhapšenom načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku pozlilo je u službenim prostorijama gdje je priveden, i on je tražio lekarsku intervenciju, saznaje Kurir.

Kričak je uhapšen jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a pored njega, u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu VJT u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Kako se saznaje od dobro obaviještenog izvora lisice na ruke Kričku i Sekuloviću stavljene su u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak" , kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

U slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mjesta u vrijeme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije tijelo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tijela.

Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana.

Očekuje se oglašavanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje treba da otkrije precizne detalje današnjeg hapšenja Krička i Sekulovića.

(Kurir/Mondo)