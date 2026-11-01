Kričku i Sekuloviću određeno zadržavanje: Oglasio se glavni tužilac beogradskog VJT

Načelnicima policije Marku Kričku i Bošku Sekuloviću određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, zataškavanje dokaza i fizičko zlostavljanje građana.

Izvor: Youtube/ MUP Republike Srbije/prinstcreen/Polovni automobili

Načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, potvrdio je za medije glavni tužilac beogradskog VJT-a Nenad Stefanović.

Informaciju ohapšenju Krička i Sekulovića ptvo je objavio nedjeljnik Radar, navodeći da su uhapšeni u sklopu istrage koja je inicirana krivičnom prijavom koju je podneo pomoćnik direktora policije Veselin Milić.

Protiv Krička je u prethodnom periodu podneto više krivičnih prijava. Njega i Sekulovića je krivičnom prijavom nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić označio kao odgovorne za svoj krivični progon.

U prijavi oni se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja, zbog toga što nadležnom tužilaštvu nisu dostavili dokaze kojima su raspolagali u slučaju ubistva u restoranu "27" na Senjaku.

Krivičnu prijavu protiv Marka Krička podnijela je i studentkinja Nikolina Sinđelić, optužujući ga da je u avgustu 2025. godine, nakon studentskog protesta u Beogradu, nju i još nekoliko građan priveo u garažu zgrade Vlade gde ih je fizički zlostavljao. Konkretno, prema njenom svjedočenju, Kričak joj je udarao glavom o zid i pretio da će da je siluje pred svima.

Marko Kričak se na poziciji načelnika Uprave kriminalističke policije nalazi nešto duže od godinu dana. Na poziciju prvog čovjeka kriminalističke policije došao je sa mesta komandanta Jedinice za zaštitu lica i objekata. Najviši predstavnici prethodne vlasti su veoma pohvalno govorili o Kričku i ulozi njegove jedinice tokom obezbjeđenja protestnih okupljanja građana.

(Insajder/MONDO)