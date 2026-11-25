Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić potvrdio je da bi trend smanjenja cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj trebalo da bude nastavljen i narednih dana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

On je potvrdio da su cijene euro dizela, u proteklom periodu, snižene za više od 30 feninga po litru, dok su cijene benzina niže za više od 40 feninga.

"Prema trenutnim pokazateljima možemo očekivati pad cijena na benzinskim pumpama i u narednim danima", rekao je Savić za "Nezavisne novine".

Cijena međunarodno referentne nafte Brent je, podsjetimo, blizu najnižeg nivoa od 28. avgusta. Istovremeno je američka sirova nafta WTI pala na približno najniži nivo od 7. avgusta

U međuvremenu, tržišta procjenjuju mogućnost diplomatskog okončanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i istovremeni oporavak globalnog snabdijevanja.

Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku (IEA), izvoz sirove nafte iz Persijskog zaliva vratio se na 74 odsto nivoa prije početka rata.