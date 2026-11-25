Tokom Black Week perioda ugovorite ili ponovo aktivirajte svoju NLB Mastercard kreditnu karticu i ostvarite povrat od 50 KM.

Izvor: NLB banka/Promo

Bilo da postajete novi korisnik NLB Mastercard kreditne kartice ili svoju karticu niste koristili tokom prethodna tri mjeseca, sada je pravi trenutak da iskoristite dodatnu pogodnost uz svoje praznične i Black Week kupovine.

Kako do povrata od 50 KM?

- Ugovorite i dobijte odmah svoju digitalnu NLB Mastercard Standard charge ili revolving kreditnu karticu.

- Ukoliko već posjedujete NLB Mastercard Standard charge ili revolving kreditnu karticu, a niste je koristili tokom avgusta, septembra i oktobra 2026, takođe ostvarujete pravo na povrat.

- Ostvarite kupovinu u ukupnom iznosu većem od 150 KM na prodajnim mjestima ili online.

- Na račun ostvarite povrat od 50 KM.

Black Week donosi odlične prilike za kupovinu, a uz NLB Mastercard kreditnu karticu dobijate i dodatnih 50 KM nazad, čime svoje omiljene proizvode i usluge kupujete još povoljnije.

Uslovi kampanje

- Kampanja je namijenjena novim korisnicima fizičkih ili digitalnih NLB Mastercard Standard charge i revolving kreditnih kartica, kao i postojećim korisnicima koji tokom avgusta, septembra i oktobra nisu imali nijednu transakciju po kartici.

- Za ostvarivanje pogodnosti potrebno je tokom trajanja kampanje ostvariti ukupan promet kupovina veći od 150 KM.

- Povrat iznosi 50 KM po kartici.

- Jedna kartica može ostvariti povrat samo jednom.

- Kampanja traje do 31.12.2026, a pravo na povrat može ostvariti prvih 3.500 korisnika.

U obračun prometa ne ulaze transakcije podizanja gotovine, novčani transferi, transakcije slične gotovini, transakcije povezane sa igrama na sreću, kao ni druge transakcije koje se ne smatraju kupovinom.

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