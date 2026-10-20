Brojevi su važni, ali ljudi vrijede više: Dan NLB Banke Banja Luka ove godine obilježen u Hercegovini

NLB Banka Banja Luka donirala je 10.000 KM udruženjima "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja i "Vedar osmijeh" iz Bileće.

Izvor: NLB banka/Promo

U okviru obilježavanja Dana NLB Banke, koji je proteklog vikenda proslavljen u Hercegovini - petoj regiji koju je NLB Banka Banja Luka posjetila kroz višegodišnji ciklus posjete svih zaposlenih širom Republike Srpske, nastavljena je i tradicija društveno odgovornog djelovanja, ove godine kroz podršku organizacijama koje svojim radom svakodnevno doprinose kvalitetnijem životu najosjetljivijih kategorija stanovništva.

Izvor: NLB banka/Promo

Kao znak zahvalnosti zajednici u kojoj posluje i ljudima koji nesebično rade za dobrobit drugih, NLB Banka Banja Luka donirala je ukupno 10.000 KM lokalnim udruženjima građana sa socijalnom komponentom. Vaučeri sa donacijama uručeni su u sedmici uoči Dana Banke, a sredstva su dobili Udruženje za pomoć i podršku licima sa poteškoćama u razvoju "Sunce nam je zajedničko", Trebinje i Udruženje djece sa posebnim potrebama "Vedar osmijeh", Bileća.

Donacije u ime NLB Banke Banja Luka, uručiio je Velimir Ponjarac, direktor regije Istočno Sarajevo i Trebinje, zajedno sa rukovodiocima lokalnih ekspozitura.

"Ponosni smo na rezultate koje ostvarujemo i na činjenicu da smo i ove godine imali priliku da Dan Banke obilježimo zajedno sa našim zaposlenima koji su najzaslužniji za uspjehe koje postižemo. Stabilnost i snaga NLB Banke Banja Luka, povjerenje koje godinama gradimo sa klijentima i snažna posvećenost naših zaposlenih predstavljaju temelj našeg poslovanja i razlog zbog kojeg nastavljamo da rastemo i razvijamo se", izjavio je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka.

Posvećenost zajednici, zaposlenima i klijentima

Izvor: NLB banka/Promo

Kontinuiran doprinos zajednicama u kojima posluje predstavlja dio šire ESG strategije NLB Banke Banja Luka, kroz koju ujedno stvara vrijednost za klijente i zaposlene. Posebnu pažnju Banka posvećuje zadovoljstvu zaposlenih, razvoju inkluzivnog i podsticajnog radnog okruženja, kao i podršci projektima koji doprinose kvalitetnijem životu najosjetljivijih kategorija stanovništva. Upravo kroz takav pristup NLB potvrđuje da održivo poslovanje ne podrazumijeva samo ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata, već i odgovorno djelovanje prema ljudima i društvu u cjelini.

"Upravo zato, ovogodišnji Dan Banke obilježili smo pod sloganom 'Brojevi su važni, ali ljudi vrijede više', jer želimo da istaknemo ono što je za nas najvažnije – ljude. Naše zaposlene koji svakodnevno daju doprinos uspjehu Banke, naše klijente koji nam ukazuju povjerenje i zajednice čiji smo dio. Vjerujemo da se dugoročni uspjeh ne mjeri samo poslovnim rezultatima, već i kvalitetom odnosa koje gradimo, odgovornošću koju pokazujemo i vrijednostima koje živimo", zaključio je Babić.

NLB Banka Banja Luka, kao članica NLB Grupe, jedna je od vodećih banaka. Kroz svoje poslovanje kontinuirano ulaže u razvoj lokalnih zajednica, podršku održivim projektima i inicijative koje doprinose društvenom napretku i kvalitetnijem životu građana.