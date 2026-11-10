Rusija i Ukrajina ponovo za pregovaračkim stolom: Razgovori nastavljeni nakon devet mjeseci

Rusija i Ukrajina počele su prve direktne pregovore od februara uz posredovanje SAD. Teritorijalna pitanja i bezbjednosne garancije ostaju glavne prepreke.

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Ruski i ukrajinski predstavnici počeli su u Abu Dabiju prve direktne pregovore od februara, uz posredovanje SAD.

Razgovarano je o razmjeni zarobljenika, bezbjednosnim garancijama i mogućnostima okončanja rata, ali dogovor o ključnim pitanjima još nije postignut.

Moskva i Kijev i dalje imaju suprotstavljene stavove o Donbasu, teritorijalnim ustupcima i budućem bezbjednosnom položaju Ukrajine.

Predstavnici Rusije i Ukrajine počeli su u utorak, 10. novembra, u Abu Dabiju nove pregovore o okončanju rata, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o prvim direktnim razgovorima dvije strane od februara, a američka administracija pokušava da iskoristi obnovljeni diplomatski kontakt za postizanje dogovora o prekidu rata i bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.

Razgovori su trajali oko četiri sata, a očekuje se da budu nastavljeni u srijedu. Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je sastanak kao veoma produktivan, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovore opisao kao konstruktivne i sadržajne.

Prema njegovim riječima, razgovarano je o humanitarnim pitanjima, razmjeni ratnih zarobljenika i bezbjednosnim garancijama koje bi trebalo da spriječe obnavljanje sukoba.

Američku delegaciju predvode specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa. Ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, dok je na čelu ruske delegacije Vladimir Medinski, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Teritorija i bezbjednosne garancije najveće prepreke

Iako su američki predstavnici izrazili optimizam, ključna pitanja i dalje su daleko od rješenja. Najveće prepreke odnose se na budućnost teritorija koje Rusija kontroliše, položaj ukrajinskog Donbasa i bezbjednosne garancije koje bi Kijev dobio nakon eventualnog mirovnog sporazuma.

Moskva insistira na svojim zahtjevima u vezi sa Donbasom, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga sa teritorija koje Rusija želi da stavi pod svoju kontrolu. Zelenski je više puta odbacio predaju teritorija za koje su se ukrajinske snage borile.

Rusija takođe traži širi dogovor o evropskoj bezbjednosti, uključujući pitanje odnosa Ukrajine i NATO-a. Moskva smatra da bi razgovori o budućoj bezbjednosnoj arhitekturi Evrope trebalo da prethode rješavanju pojedinačnih pitanja rata u Ukrajini.

S druge strane, evropski zvaničnici poručuju da se o novom bezbjednosnom poretku ne može razgovarati bez učešća evropskih država i da bi prvi korak trebalo da bude prekid vatre.

Američki zvaničnik je uoči pregovora za Rojters izjavio da obje strane u privatnim razgovorima pokazuju određenu fleksibilnost kada je riječ o teritorijalnim pitanjima. Ipak, ukrajinski zvaničnici odbacili su mogućnost da Kijev pristane na ustupanje teritorije u zamjenu za okončanje rata.

Evropa traži mjesto za pregovaračkim stolom

Pregovori u Abu Dabiju održavaju se u trenutku kada evropske države nastoje da obezbijede aktivniju ulogu u odlučivanju o budućnosti Ukrajine i bezbjednosti kontinenta.

Predstavnici Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Evropske unije i NATO-a takođe su doputovali u Abu Dabi, gdje su razgovarali sa američkom i ukrajinskom delegacijom prije početka direktnih pregovora sa Rusijom.

Moskva, međutim, insistira da glavni razgovori budu trilateralni, uz učešće Rusije, Ukrajine i SAD. Nije najavljeno da će ruska delegacija direktno razgovarati sa evropskim predstavnicima.

Evropski zvaničnici upozoravaju da se o bezbjednosti kontinenta ne može odlučivati bez država koje bi bile direktno pogođene eventualnim sporazumom.

Rat se nastavlja dok traju diplomatski pokušaji

Dok se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima razgovara o mogućem okončanju rata, borbe i napadi na terenu ne prestaju.

Rusija je uoči pregovora izvela nove napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, dok Ukrajina nastavlja napade dronovima na ruska postrojenja, uključujući rafinerije nafte.

Prema izvještaju Rojtersa, ukrajinski napadi dronovima od kraja oktobra smanjili su ruske kapacitete za preradu nafte za oko 30 odsto, prema procjenama izvora iz industrije.

Američki predsjednik Donald Tramp prethodnih dana izrazio je uvjerenje da postoji mogućnost postizanja šireg dogovora, navodeći da su obje strane umorne od rata. Ipak, s obzirom na velike razlike u njihovim zahtjevima, pregovori u Abu Dabiju za sada predstavljaju nastavak diplomatskih pokušaja, a ne nagovještaj neposrednog mirovnog sporazuma.