Pregovori u Ženevi zatvoreni za javnost: Medijima zabranjeno prisustvo

Pregovori u Ženevi zatvoreni za javnost: Medijima zabranjeno prisustvo

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
0

Pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u Ženevi biće održani iza zatvorenih vrata, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

pregovori rusije i ukrajine u ženevi iza zatvorenih vrata Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

"Predstavnicima medija je zabranjeno da prisustvuju trilateralnim pregovorima predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Novi krug pregovora o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini biće održan sutra i u srijedu u Ženevi.

Prvi krug trilateralnih pregovora održan je 23. i 24. januara, a drugi 4. i 5. februara u Abu Dabiju.

