Danas promjenljivo oblačno uz kraće sunčane periode

U BiH danas promjenljivo oblačno i toplije uz kraće sunčane periode i najvišu dnevnu temperaturu do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno i toplije, uz kraće sunčane periode, a lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša.

Uveče u većini predjela suvo, a slaba kiša je moguća samo na jugu i krajnjem sjeveru, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar slab do umjeren, ponegdje u višim predjelima i jak, južni i jugozapadni. Na sjeveru vjetar slab istočnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 18, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugu i jugozapadu zabilježena je slaba kiša.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac sedam, Han Pijesak i Rudo osam, Višegrad i Ivan sedlo devet, Sarajevo, Zenica, Ribnik, Gacko, Čemerno, Srebrenica i Foča 10, Bileća, Kalinovik, Tuzla, Šipovo, Kneževo, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Banjaluka i Bijeljina 11, Doboj, Prijedor, Sanski Most, Drinić i Zvornik 12, Mostar i Trebinje 13 i Neum 17 stepeni Celzijusovih.