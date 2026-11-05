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Postepeno smanjenje oblačnosti, uz sunčane periode: Moguća magla u kotlinama i uz rijeke

Postepeno smanjenje oblačnosti, uz sunčane periode: Moguća magla u kotlinama i uz rijeke

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će doći do postepenog smanjenja oblačnosti od sjevera, uz sunčane periode.

Kastel Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na momente i jaka bura.

Jutro je oblačno, lokalno uz rosulju.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak jedan, Bileća, Gacko, Čemerno i Livno dva, Sokolac, Kalinovik, Kneževo i Drinić tri, Mrkonjić Grad pet, Srebrenica, Šipovo, Drvar, Sarajevo i Tuzla šest, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Foča, Višegrad, Novi Grad, Rudo, Srbac, Ribnik, Zenica i Bihać sedam, Trebinje osam, te Mostar i Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Kolovozi mjestimično vlažni, magla u kotlinama i duž rijeka

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mjestimično vlažni, a u kotlinama i duž rijeka ima magle.

Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi režim vožnje je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su i na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova, radi izvođenja minerskih radova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Lapišnica-Rogatica, granični prelaz Gradiška - auto-put izlaz Kostajinaca - entitetska granica Karuše i entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za automobile.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za automobile, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Mondo)

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