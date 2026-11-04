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Zdravstveni radnici u Sarajevu sutra izlaze na protest: Traže povećanje plata i novi kolektivni ugovor

Zdravstveni radnici u Sarajevu sutra izlaze na protest: Traže povećanje plata i novi kolektivni ugovor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo za sutra je najavio protest ispred zgrade kantonalne Vlade, sa zahtjevom da odobri izmjene i dopune kolektivnog ugovora za usklađivanje plata.

vlada kanton sarajevo Izvor: Vlada KS

Sindikat traži i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za pokretanje pregovora za novi kolektivni ugovor kako bi uvrstili stavku u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja o povećanju plata.

Iz Sindikata poručuju da žele da radnici u zdravstvu budu ravnopravni i da se jasno definiše nivo povećanja plata.

Protest je zakazan za sutra u 10.00 časova.

(Srna)

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Tagovi

zdravstveni radnici protest Sarajevo zdravstvo

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