Zbog oduzete dozvole "Alta banci": Fond PIO RS pozvao korisnike u Srbiji da promijene banku za isplatu penzija

Fond PIO Republike Srpske pozvao je penzionere u Srbiji koji su primali penziju preko "Alta banke", nad kojom je pokrenut stečaj, da hitno otvore devizni račun u drugoj banci. Novi broj računa moraju dostaviti Fondu kako ne bi došlo do obustave isplata.

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Nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad "Alta banci", a Privredni sud u Beogradu pokrenuo stečajni postupak, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uputio je važan apel svojim korisnicima sa prebivalištem u Srbiji.

Svi penzioneri kojima se isplata vršila putem deviznog računa u ovoj banci pozvani su da u što kraćem roku otvore novi račun u nekoj drugoj poslovnoj banci, prema sopstvenom izboru.

Kako je saopšteno iz Fonda PIO RS, nakon otvaranja novog deviznog računa, korisnici su dužni da Fondu bez odgađanja dostave potvrdu o otvorenom računu, odnosno odgovarajuću bankarsku dokumentaciju. Ove podatke potrebno je poslati elektronskom poštom na adresu: [email protected].

Iz Fonda naglašavaju da je ovu proceduru neophodno obaviti što prije, kako bi se blagovremeno obezbijedili uslovi za redovnu isplatu penzija i izbjegle eventualne poteškoće ili prekidi u isplati.