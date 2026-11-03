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Guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije se oglasio o Alta banci: Otkrio odlive i prilive novca iz Srbije

Guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije se oglasio o Alta banci: Otkrio odlive i prilive novca iz Srbije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Guverner Narodne banke Severne Makedonije otkrio koliki su bili odlivi i prilivi novca preko Alta banke.

Guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije o Alta banci Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije Trajko Slaveski otkrio je prilikom gostovanja na jednoj makedonskoj televiziji da su ukupni odlivi sredstava iz Alta Banke AD Bitolj u Srbiju nakon 26. oktobra iznosili oko 180.000 evra, prenosi portal "Tačno". On je inače 1. novembra saopštio da je uvedena privremena uprava nad Alta bankom Bitolj nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci u Srbiji u subotu 31. oktobra.

"Ukupni odlivi sredstava iz ALTA Banke AD Bitolj u Srbiju nakon 26. oktobra iznosili su oko 180.000 evra, dok su prilivi iz Srbije u zemlju tokom istog perioda iznosili oko 16.000 evra. Riječ je o redovnim transakcijama klijenata banke vezanim za njihovo poslovanje, uključujući i plaćanja za uvoz robe. Nisu zabilježeni transferi u milionskim iznosima, niti postoje podaci koji bi potvrdili tvrdnje o takvim odlivima i pranju novca. Podaci se odnose na period poslije 26. oktobra, odnosno nakon završetka izbora u Srbiji i da je Narodna banka Sjeverne Makedonije proverila transakcije vezane za plaćanja u i iz Srbije", izjavio je Slaveski.

Narodna banka Srbije je danas sprovela kontrolne mjere u Alta banci i donijela je odluku da joj ukine dozvolu za rad. Pokrenut je postupak stečaja - sva plaćanja su obustavljena, a račun je blokiran.

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Tagovi

Alta banka Srbija Sjeverna Makedonija

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