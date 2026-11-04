Određen pritvor Davoru Macuri: Vlasnik Alta banke osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku Alta banke Davoru Macuri, osumnjičenom da je iz trezora te banke, uz pomoć dvojice uhapšenih saradnika, iznio više od 45 milijardi dinara (oko 382 miliona evra).

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Pritvor je određen i direktoru Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke čiji su inicijali G.M. i saradniku za trezorsko poslovanje u toj banci I.P, saopšteno je iz beogradskog Višeg suda.

Pritvor je za ova tri muškarca određen da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi u kratkom periodu ponovili krivično djelo, dok je vlasniku banke određen i zbog opasnosti od bjekstva.

U saopštenju iz Višeg suda napominje se da se sumnja da je direktor Alta banke, čije se ime i prezime ne navodi već samo inicijali D.M, izvršio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica pomaganjem.

Ranije je Tužilaštvo saopštio da je vlasnik banke D.M. u prethodnom periodu, do subote, 31. oktobra, prekoračio granice ovlaštenja, te da su mu u tome pomogli osumnjičeni G.M. i I.P, kao lica zadužena za rukovanje trezorom Alta banke, tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlaštene ulaske u trezor "Depo".

Na taj način je D.M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 45 milijardi dinara (oko 382 miliona evra).

Narodna banka Srbije je zbog toga oduzela dozvolu za rad Alta banci.

(Srna)