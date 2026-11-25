U Republici Srpskoj na kraju septembra evidentirano je 292.213 zaposlenih, što je najveći broj do sada, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

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Republika Srpska zabilježila je novi rekord po broju zaposlenih, kojih je na dan 30. septembra ove godine bilo 292.213, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Time je nadmašen prethodni rekord iz septembra 2023. godine, kada je u Srpskoj bilo zaposleno 290.745 osoba.

U odnosu na septembar prošle godine, broj zaposlenih povećan je za 0,7 odsto, odnosno za 2.092 osobe, dok je u poređenju sa martom ove godine zabilježen rast od 0,5 odsto ili 1.486 zaposlenih.

Od ukupnog broja zaposlenih, njih 247.578 radi u poslovnim subjektima, dok se 44.635 odnosi na preduzetnike i zaposlene kod preduzetnika.

Najviše zaposlenih u privatnom sektoru

Prema obliku svojine poslovnih subjekata, najviše zaposlenih je u privatnom sektoru – 178.252, dok je u subjektima u državnoj svojini zaposleno 86.681 lice.

U poslovnim subjektima u mješovitoj svojini zaposleno je 27.032, a u zadružnoj svojini 248 osoba.

Statistički podaci pokazuju i da su od ukupnog broja zaposlenih u Republici Srpskoj 139.393 žene.

Najviše radnika sa srednjom stručnom spremom

Kada je riječ o obrazovnoj strukturi zaposlenih u poslovnim subjektima, od ukupno 247.578 zaposlenih, najviše je onih sa srednjom stručnom spremom – 108.394, dok visoku stručnu spremu ima 69.251 osoba.

Među zaposlenima je i 34.752 kvalifikovanih, te 14.642 nekvalifikovana radnika.

U septembru ove godine, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, rast broja zaposlenih zabilježen je u 12 od ukupno 19 područja djelatnosti.

(Mondo)