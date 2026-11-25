Nakon pitanja novinara TV "Informer" o zadržavanju Dragana J. Vučićevića, Bakić je zatražio riječ i poručio da je to tek početak.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Tokom obraćanja Ilije Srdanovića, nakon završetka sjednice Skupštine Srbije, novinar TV "Informer" Vladimir Savić postavio je pitanje o zadržavanju vlasnika i glavnog urednika te televizije, Dragana J. Vučićevića. U razgovor se potom uključio Jovo Bakić i iznio svoj komentar na ovaj slučaj.

Savić je pitao Srdanovića kako komentariše to što je Vučićeviću određeno zadržavanje do 48 sati, uz ocjenu da se novinar hapsi "kao najveći kriminalac".

Podsjetio je i na izjavu Vukašina Vučićevića da je riječ o "čistom političkom progonu", a zatim upitao da li izjave poslanika vladajuće većine i medija koji podržavaju vlast, u kojima se opozicioni poslanici nazivaju mafijašima i kriminalcima, mogu da predstavljaju izazivanje panike i ometanje pravde.

"Ja se izvinjavam, bez obzira na svoje mentalne kapacitete i moć zapažanja, nisam vidio odakle je došao poziv. Aha, tu ste", rekao je Srdanović, nakon čega je odgovorio na pitanje.

On je poručio da, prema njegovom stavu, zakon mora jednako da važi za sve.

"Odgovoriću na jedno od pitanja u skladu sa onim što piše u Ustavu. Postupanje prema svakom počiniocu krivičnog djela biće u skladu sa Ustavom i zakonom. Ukoliko je osoba prekršila neki od zakona Republike Srbije, a pogotovo Ustav Republike Srbije, prema takvoj osobi, ko god ona bila, postupaće se u skladu sa Ustavom i zakonom", rekao je Srdanović.

U tom trenutku se u razgovor uključio Jovo Bakić, koji je zatražio reč.

"Da li ja mogu nešto da dodam povodom toga?", upitao je Bakić, a zatim prokomentarisao privođenje Vučićevića.

"To doživljavamo kao blagu vijest i zaista, ovoga jutra, kada smo saznali, nismo znali to ranije. Rekoh: 'O, vidi ga, čovjek sa desetak rđavih nadimaka konačno ima jedan lijep blagovijesnik'. Prema tome, samo je ovo početak. Čitava televizija i njen vlasnik zaslužuju da odgovaraju po više osnova, ali ostaviću da to rade istražni organi. Blaga vijest od jutros", rekao je Bakić.

Podsjetimo, Draganu J. Vučićeviću određeno je zadržavanje zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde. On bi 26. novembra trebalo da bude doveden na saslušanje pred javnog tužioca Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

(Mondo)