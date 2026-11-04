Napad na nastavnika u sarajevskoj školi: Učenik ga gurnuo, udario glavom o beton i izgubio svijest

Sindikat obrazovanja KS se oglasio o napadu na nastavnika u sarajevskoj srednjoj školi.

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Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo saopštio je danas, 4. novembra, da se u oktobru u jednoj srednjoj tehničkoj školi u Sarajevu dogodio težak fizički napad na prosvjetnog radnika.

Kako je navedeno u saopštenju koje potpisuje predsjednik sindikalne organizacije Admir Šuvalić, učenik je prvo verbalno napao razrednika i uništio školsku imovinu, nakon čega je fizički nasrnuo na drugog nastavnika. Učenik ga je snažno gurnuo, usljed čega je prosvjetni radnik pao na betonsku podlogu, udario glavom, izgubio svijest i prevezen je u Hitnu pomoć.

U Sindikatu ističu da ovo nije prvi incident u školi, već alarmantan pokazatelj ozbiljnog narušavanja bezbjednosti, pri čemu su dva nastavnika završila na bolovanju – jedan zbog fizičkog napada, a drugi nakon verbalnog nasilja i narušavanja dostojanstva.

Iz sindikalne organizacije postavljaju pitanje odgovornosti ministarke Naide Hota-Muminović i naglašavaju da se bezbjednost prosvjetnih radnika ne može rješavati izjavama i okruglim stolovima, niti se pozivanjem na najbolji interes djeteta smije tolerisati nasilje.

U saopštenju se podsjeća da Sindikat već duže vrijeme ukazuje na manjkavosti postojećeg Zakona i Pravilnika o izricanju vaspitno-disciplinskih mjera, ali da su njihovi prijedlozi do sada odbijani uz izostanak konkretnih reakcija.

Od nove najavljene vlasti u Kantonu Sarajevo zatraženo je hitno djelovanje čim preuzmu dužnost, prvenstveno kroz pokretanje izmjena i dopuna Pravilnika o izricanju vaspitno-disciplinskih mjera u skladu sa sindikalnim zahtjevima, kao i uspostavljanje efikasnih mehanizama zaštite svih učesnika u obrazovnom procesu.