logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo: Žena podlegla povredama nakon saobraćajne nesreće

Sarajevo: Žena podlegla povredama nakon saobraćajne nesreće

Autor Haris Krhalić
0

Starija žena preminula večeras na KCUS-u nakon saobraćajne nesreće u ulici Safeta Hadžića u Sarajevu.

policija fbih Izvor: Robson90/Shutterstock

Starija ženska osoba podlegla je povredama večeras na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), nakon što ju je udario automobil u sarajevskoj ulici Safeta Hadžića, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nadležna Policijska uprava Novi Grad obaviještena je o saobraćajnoj nesreći večeras, 1. novembra, oko 17.50 časova.

Povrijeđena žena je kolima hitne pomoći hitno transportovana na KCUS, gdje su dežurni ljekari uprkos naporima u 18.25 časova mogli samo da konstatuju smrt usljed zadobijenih teških povreda.

Vozač automobila koji je učestvovao u ovoj nesreći ostao je na licu mjesta do dolaska policijskih patrola.

O tragičnom ishodu obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pod čijim nadzorom i rukovođenjem policijski službenici obavljaju uviđaj radi utvrđivanja tačnih okolnosti i uzroka nesreće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ