Sarajevo: Žena podlegla povredama nakon saobraćajne nesreće

Starija žena preminula večeras na KCUS-u nakon saobraćajne nesreće u ulici Safeta Hadžića u Sarajevu.

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Starija ženska osoba podlegla je povredama večeras na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), nakon što ju je udario automobil u sarajevskoj ulici Safeta Hadžića, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nadležna Policijska uprava Novi Grad obaviještena je o saobraćajnoj nesreći večeras, 1. novembra, oko 17.50 časova.

Povrijeđena žena je kolima hitne pomoći hitno transportovana na KCUS, gdje su dežurni ljekari uprkos naporima u 18.25 časova mogli samo da konstatuju smrt usljed zadobijenih teških povreda.

Vozač automobila koji je učestvovao u ovoj nesreći ostao je na licu mjesta do dolaska policijskih patrola.

O tragičnom ishodu obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pod čijim nadzorom i rukovođenjem policijski službenici obavljaju uviđaj radi utvrđivanja tačnih okolnosti i uzroka nesreće.