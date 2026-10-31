Sarajevo: Zapaljeni automobili na tri lokacije, policija uhapsila tri maloljetnika

U Novom Sarajevu na tri lokacije zapaljeno više automobila. Policija uhapsila tri maloljetnika osumnjičena za podmetanje požara na Grbavici i u Hrasnom.

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U noći s petka na subotu na tri lokacije u Novom Sarajevu zapaljeno je više automobila, a policija je uhapsila tri maloljetnika koji se sumnjiče da su podmetnuli požare, potvrđeno je za Klix.ba.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS rečeno je da su paljevine prijavljene u ulicama Kemala Kapetanovića na Grbavici i Porodice Ribar u Hrasnom. Svi požari su podmetnuti na javnim parkinzima ispred stambenih zgrada.

Na više vozila pričinjena je velika materijalna šteta, a uviđaji na mjestima paljevina biće obavljeni danas.

Serija paljevina vozila

Paljevine automobila u Sarajevu nisu rijetkost, a ove godine vozila su gorjela na različitim lokacijama u gradu.

U januaru su u naselju Bulevar na Stupu tokom noći izgorjela dva automobila parkirana u blizini stambenih zgrada. Desetak dana kasnije u ulici Prijedorska na Aneksu izgorjela su tri automobila, a okolnosti požara su se utvrđivale. U februaru je na Gorici zapaljen „pasat“, a cijeli događaj snimile su sigurnosne kamere.

U aprilu je u noći sa subote na nedjelju na Alipašinom Polju oštećeno više vozila. Na parkingu kod džamije Kralj Fahd zapaljen je automobil građevinsko-urbanističkog inspektora u Opštini Trnovo Ismara Duvnjaka, koji je potpuno uništen, dok su se mještani tada žalili i na razbijanje automobila i paljenje kontejnera.

Sredinom maja vozilo je zapaljeno i u naselju Mihrivode u Starom Gradu.

U septembru su u ulici Magribija, nedaleko od Policijske stanice Centar, gorjeli automobili parkirani kod džamije, pri čemu je šteta pričinjena na tri vozila. Policija je istog dana uhapsila tridesettrogodišnjeg muškarca iz Vogošće, osumnjičenog za izazivanje opšte opasnosti.