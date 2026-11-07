Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode: Vozače očekuju magla i brojne izmjene u saobraćaju

Dnevna temperatura od sedam do 13, na jugu do 17 stepeni. Na putevima širom Republike Srpske i FBiH aktuelni su radovi, a na pojedinim dionicama saobraćaj se odvija usporeno ili uz privremene obustave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Republici Srpskoj i FBiH danas će veći dio dana biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Poslije podne i uveče na jugu i zapadu uslijediće jače naoblačenje, a u ostalim predjelima će se smanjiti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, a u Hercegovini i pojačan istočni i sjeveroistočni.

Dnevna temperatura vazduha biće od sedam do 13, a na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Hercegovini pretežno oblačno, a slaba kiša zabilježena je na zapadu i sjeverozapadu.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bijeljina minus dva, Brčko, Srebrenica i Čemerno nula, Tuzla jedan, Banjaluka, Doboj i Višegrad dva, Zenica četiri, Foča i Bileća pet, Trebinje sedam i Neum 12 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija nesmetano, osim na mjestima gdje se izvode radovi, a vozačima se savjetuje oprez zbog magle koje mjestimično ima u kotlinama i u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice, zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save izmijenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom. Zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase preko 20 tona, a ostala vozila propuštaju se jednom trakom.

Prednost imaju vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno koja izlaze iz Republike Srpske, odnosno BiH.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom putu Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralnim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita, gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda male hidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine, gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik, gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja, gdje je u toku izgradnja auto-puta na Koridoru pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH zbog radova na zaštiti kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraćaj se odvija dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

(Mondo)