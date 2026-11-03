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Danas oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

Danas oblačno sa kišom, na planinama slab snijeg

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Na jugu znatno toplije do 17 stepeni, uz buru i sunčane periode.

Kiša u Banjaluci Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas će biti oblačno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom.

Na jugu će biti znatno toplije, vjetrovito i uglavnom suvo uz sunčane periode i slabu kišu samo povremeno u prvom dijelu dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će većinom biti slab, sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadnim krajevima umjereno jaka bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Rođeno 28 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 17 djevojčica i 11 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Gradišci, Doboju i Zvorniku četiri, Bijeljini tri i u Prijedoru dvije, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeno je u Banjaluci, tri djevojčice i jedan dječak u Gradišci, po dvije djevojčice i dva dječaka u Doboju i Zvorniku, tri djevojčice u Bijeljini i dva dječaka u Prijedoru.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Čemerno jedan, Kneževo, Han Pijesak dva, Kalinovik tri, Sokolac četiri, Mrkonjić Grad, Bihać pet, Novi Grad, Prijedor, Foča, Tuzla šest, Banjaluka, Srbac, Sarajevo, Zenica sedam, Bijeljina, Višegrad, Doboj osam, Zvornik devet, Bileća 10, Trebinje 11, Mostar, Neum 14 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa zabilježeno je u Banjaluci 16 litara po metru kvadratnom, Han Pijesku, Foči 10, Bijeljini osam litara po metru kvadratnom.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno pet centimetara snijega.

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