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Od Novakove pećine do vrela Miljacke: Paljanski planinari obilježili tri nove kružne staze

Od Novakove pećine do vrela Miljacke: Paljanski planinari obilježili tri nove kružne staze

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Planinarsko-ekološko društvo "Romanija" sa Pala uredilo je tokom ove godine i obilježilo tri planinarske staze ukupne dužine veće od 46 kilometara, organizovalo više značajnih manifestacija i nastavilo sa unapređenjem uslova za boravak u planinarskom domu.

Tri nove staze na Romaniji upisane u katastar Izvor: PD "Romanija"

"Imali smo uspješnu sezonu i tri nove staze upisane su u katastar staza Planinarskog saveza Republike Srpske", saopšteno je iz Društva.

Riječ je o kružnoj stazi "Starina Novak" dugoj 20 kilometara, koja vodi od Doma Stajna preko Zečeve ledenjače, Velikog ždrijela i Novakove pećine, te se vraća do polazne tačke.

Uređena je i kružna staza Pale-Novakova pećina-Pale, takođe duga 20 kilometara, dok je treća staza "Dolina mira"-vrelo Miljacke-Ski-centar "Ravna planina", dužine 6,5 kilometara.

Tokom godine organizovane su i brojne manifestacije, među kojima su tradicionalni Đurđevdanski uranak na Romaniji, koji je okupio 70 učesnika, kao i eko-kamp Osnovne škole "Srbija" i bratske škole iz Beograda sa 50 polaznika.

Manifestacija "Dani ljekobilja na Romaniji" okupila je 60 učesnika, dok su pripreme Ski-kluba "Jahorina" i Ski-saveza Republike Srpske okupile 30 polaznika.

U organizaciji Društva obilježen je i Dan planete Zemlje, a značajan dio aktivnosti bio je usmjeren i na unapređenje uslova u planinarskom domu.

"Asfaltiran je pristupni put, zamijenjena su dvoja ulaznih vrata, postavljen rezervoar za vodu zapremine pet tona, te izgrađena nadstrešnica sa stolom i klupama za 15 osoba. U domu su postavljene i keramičke pločice u predulazu, nabavljeno 50 kompleta posteljine, novi namještaj i kuhinjski aparati. Objekat je kompletno očišćen i uređen", navedeno je u saopštenju.

Članovi Društva učestvovali su i u brojnim humanitarnim akcijama, pohodima i usponima.

Podršku radu društva pružili su Gradska uprava Istočno Sarajevo, opština Pale, Turistička organizacija Istočno Sarajevo, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Planinarski savez Republike Srpske, paljansko preduzeće "Vodovod i kanalizacija", kao i brojni privredni subjekti i ustanove.

Iz Planinarsko-ekološkog društva "Romanija" zahvalili su svim članovima i prijateljima za podršku, ističući da danas okupljaju više od 100 članova i čuvaju tradiciju dugu 47 godina.

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Tagovi

Romanija Pale alpinizam planinarenje planine planinari

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