Mještani tri sarajevska naselja najavili protest: Ispred Vodovoda tražiće rješenje za suve slavine

Mještani tri sarajevska naselja najavili protest zbog problema sa vodosnabdijevanjem

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Mještani sarajevskih naselja Pogledine, Jarčedoli i Popov gaj najavili su za danas, protestno okupljanje ispred zgrade Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, zbog dugotrajnih problema sa vodosnabdijevanjem.

Okupljanje je zakazano za 14 časova ispred prostorija ovog preduzeća u Ulici Jaroslava Černija, objavili su federalni mediji.

Kako su naveli stanovnici ovih naselja, domaćinstva se već duže vrijeme suočavaju sa nedostatkom vode, a protestom žele skrenuti pažnju nadležnih na problem i zatražiti njegovo hitno rješavanje.

Poziv na okupljanje upućen je i stanovnicima susjedne Širokače, koji se takođe suočavaju sa problemima u vodosnabdijevanju, ali, prema navodima organizatora, u manjoj mjeri.

Mještani ističu da su se na protest odlučili jer smatraju da njihovi dosadašnji apeli nisu doveli do konkretnog rješenja.

Iz javnog poziva nije precizirano koliko je domaćinstava pogođeno niti koliko dugo pojedini dijelovi naselja nemaju uredno vodosnabdijevanje.

Iz preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ prije tri dana su saopštili da je u više sarajevskih naselja, među kojima su Pogledine, Jarčedoli i Širokača, došlo do obustave vodosnabdijevanja zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti izvorišta. Naveli su da prate stanje na terenu i da će snabdijevanje biti normalizovano kada se steknu odgovarajući hidrotehnički uslovi.

(Mondo)