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Pukao transportni cjevovod u Prijedoru: Brojna naselja i drugi dan bez vode

Pukao transportni cjevovod u Prijedoru: Brojna naselja i drugi dan bez vode

Autor Dušan Volaš
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Veliki dio Prijedora već drugi dan suočava se sa ozbiljnim problemima u vodosnabdijevanju zbog pucanja transportnog cjevovoda u centru grada. Dok su pojedina naselja od juče u potpunosti bez vode, u drugima je pritisak u mreži znatno oslabljen.

Prijedorčani i drugi dan bez vode zbog kvara na transportnom cjevovodu Izvor: prijedordanas.com

Prema informacijama sa terena i dojavama građana, suve slavine i slab pritisak i danas muče mještane naselja Pećani, Urije, Čirkin Polje u okolini pijace Vilako, zatim Kokinog Grada, kao i samog centra.

Problemi su počeli u juče, 4. septembra, kada je došlo do havarije na mreži. Kvar je lociran u dvorištu zgrade u kojoj su smješteni Srednjoškolski centar Prijedor i Poljoprivredno-prehrambena škola. Zbog preventivnog zatvaranja ventila u blizini gradskog mosta, kompletan širi centar grada, koji se napaja sa bunara u Tukovima, prvobitno je ostao bez vode.

Nakon što su radnici locirali mjesto pucanja cijevi, vodosnabdijevanje je djelimično normalizovano puštanjem vode u krak koji napaja naselja Pećani i Raškovac. Međutim, u ostalim dijelovima centra i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je i dalje otežano, sa čestim prekidima ili padom pritiska koji je posebno izražen u prizemnim prostorijama.

Iz prijedorskog preduzeća "Vodovod" zvanično su potvrdili da je uzrok problema pucanje transportnog cjevovoda. Njihove tehničke ekipe nalaze se na terenu od trenutka izbijanja kvara i intenzivno rade na sanaciji nastale štete.

Iz "Vodovoda" su uputili apel građanima da pokažu strpljenje i razumijevanje dok se kvar u potpunosti ne otkloni i sistem vodosnabdijevanja ne stabilizuje.

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Tagovi

Prijedor vodovod voda

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