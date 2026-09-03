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Uspomena na voljenog đaka i druga: Otvorena "Barošica", prva učionica na otvorenom u Prijedoru

Uspomena na voljenog đaka i druga: Otvorena "Barošica", prva učionica na otvorenom u Prijedoru

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Prijedoru je danas u dvorištu Osnovne škole "Dositej Obradović" otvorena "Barošica", prva učionica na otvorenom u ovom gradu i prvi projekat Fondacije "Nikola Baroš".

U Prijedoru otvorena "Barošica": Prva učionica na otvorenom u znak sjećanja na dječaka Nikolu Izvor: Srna/Katarina Panić

Nikola Baroš bio je učenik ove škole, a njegova sestra Milica rekla je da je jedan od velikih razloga za pokretanje ovog projekat taj što je njen brat obožavao ovu školu i djecu.

Ona je navela da je ideja nastala neposredno nakon što je porodica izgubila dječaka, koji je preminuo u aprilu, 2024. godine u 13. godini od posljedica veoma rijetke genske mutacije.

"On je dosta godina proveo u kući zbog bolesti i nije mogao da izlazi, ni da se druži sa prijateljima. Ova ideja je, nekako, nastala u znak ljubavi prema ovoj školi i njegovim drugarima iz škole", izjavila je Baroševa novinarima u Prijedoru.

Ona je navela da su projekat podržali mnogi građani kao pojedinci, organizacije i grad Prijedor.

Prema njenim riječima, sa računa Fondacije u izgradnju "Barošice" utrošeno je 43.609 KM.

"Naša porodica je jedan dio radova i materijala u iznosu od 3.950 KM finansirala vlastitim novcem, tako da je objekat ovakav kako izgleda danas koštao 47.559 KM", precizirala je Milica.

Direktor Osnovne škole "Dositej Obradović" Dubravka Rađenović rekla je da će ova škola Nikolu pamtiti po mnogo čemu, dok će učinonica na otvorenom biti jedan od načina da sačuvaju uspomenu na voljenog druga i đaka.

"Danas je za sve nas ovo veoma emotivan trenutak", poručila je Rađenovićeva.

Fondacija "Nikola Baroš" je u januaru prošle godine pokrenula veb-stranicu i počela da prikuplja donacije za učionicu.

Ovu fondaciju vodi porodica dječaka.

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Prijedor škola učionica

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