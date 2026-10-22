Ni padavine nisu pomogle Gacku: Restrikcije vode ostaju na snazi

U opštini Gacko još nema mogućnosti za normalizaciju vodosnabdijevanja, jer padavine tokom prethodnog dana nisu dovele do značajnog porasta nivoa vode u rezervoarima, saopšteno je iz gatačkog "Vodovoda".

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"Konstantno pratimo dotok vode sa izvorišta i u zavisnosti od toga, uključivaćemo pojedine linije na vodovodnu mrežu, ukoliko to bude moguće", navodi se u saopštenju.

Iz "Vodovoda" ističu da danas neće doći do isključenja potrošača "avtovačke linije" sa vodovodne mreže kako je bilo planirano.

Zamolili su potrošače za strpljenje i razumijevanje, jer procijenjene padavine za sada nisu dovoljne za potpunu regulaciju vodosnabdijevanja opštine.

U Gacku su zbog suše i smanjenog dotoka vode sa izvorišta u toku restrikcije u gradskoj zoni da bi se na mrežu mogla uključiti neka od sela.