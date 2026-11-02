Novi kvarovi na mreži: Više banjalučkih ulica ostalo bez grijanja

Zbog kvara na distributivnoj mreži, potrošači u četiri ulice u Banjaluci ostali su bez grijanja, saopšteno je iz Eko toplana.

Izvor: AstroStar/Shutterstock.com

Kako su naveli, iisporuka toplotne energije je obustavljena potrošačima u ulicama Masarikova 2, 4, 6, Petra Kočića 1A, 1B, 1C, Prvog krajiškog korpusa 12, 16 i Đure Đakovića 10.

"Naše tehničke ekipe su na terenu kako bismo što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije", pojašnjavaju iz ovog preduzeća. Uz to, iz "Eko toplana" apeluju na korisnike da imaju strpljenja i zahvaljuju im na razumijevanju.

Podsjetimo, zbog ispitivanja gubitaka na distributivnoj mreži i lociranja kvarova, "Eko toplane" su krajem prošle sedmice najavile da će u narednom periodu dolaziti do povremenih obustava grijanja u cijeloj Banjaluci.

Inače, sam početak grijne sezone obilježili su učestali kvarovi na dotrajaloj distributivnoj mreži, zbog kojih dolazi do velikih gubitaka vode i otežane stabilizacije cjelokupnog sistema. Iz ovog preduzeća ističu da su na terenu svakodnevno angažovane tehničke ekipe, dok za dugoročno rješavanje gorućeg problema traže ulaganja i finansijsku podršku nadležnih institucija.