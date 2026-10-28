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Eko toplane mijenjaju plan očitavanja kalorimetara, novembarski računi obuhvatiće dva mjeseca

Eko toplane mijenjaju plan očitavanja kalorimetara, novembarski računi obuhvatiće dva mjeseca

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Eko toplane Banjaluka izmijenile su plan očitavanja mjernih mjesta za oktobar, zbog povećanog broja kvarova na distributivnoj mreži i angažovanja svih raspoloživih radnika na njihovom hitnom otklanjanju.

Eko toplane Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, očitavanje kalorimetara kod pravnih lica, odnosno u poslovnim prostorima, obavlja se redovno tokom oktobra, dok pojedinačnog očitavanja za fizička lica, odnosno stambene objekte, ovog mjeseca neće biti.

Redovan popis stanja kalorimetara u stambenim objektima biće obavljen tokom novembra.

"Ukupna potrošnja za oktobar i novembar biće iskazana na novembarskim računima", naveli su iz Eko toplana.

Dodali su da je izmjena plana uvedena kako bi se obezbijedio kontinuitet isporuke toplotne energije, te zahvalili potrošačima na razumijevanju.

(Mondo)

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Tagovi

Eko toplana Banjaluka grijanje Banjaluka

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