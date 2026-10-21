Oglasili se iz "Eko Toplana": Pucaju cijevi na početku grijne sezone, potrebno 13 miliona KM

Iz "Eko Toplana" upozoravaju na česte kvarove i gubitke vode zbog dotrajale distributivne mreže, za čiju su obnovu potrebna značajna ulaganja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Početak grijne sezone u Banjaluci obilježili su kvarovi na dotrajaloj distributivnoj mreži, zbog kojih dolazi do velikih gubitaka vode i otežane stabilizacije sistema. Iz Eko toplana navode da su na terenu svakodnevno angažovane tehničke ekipe, dok za dugoročno rješavanje problema traže ulaganja i finansijsku podršku nadležnih institucija.

Nakon punjenja sistema i uspostavljanja radnog pritiska došlo je do pucanja cjevovoda na više lokacija u gradu. Zbog toga je neophodna kontinuirana dopuna sistema, a ekipe Eko toplana rade na pronalaženju i sanaciji kvarova kako bi se obezbijedila što stabilnija isporuka toplotne energije.

Iz ovog preduzeća ističu da problemi nisu neočekivani, jer su tokom prethodnih mjeseci više puta upozoravali Grad Banjaluku i nadležne institucije na dotrajalost distributivne mreže, nedostatak sredstava za njenu rekonstrukciju i finansijske rizike koji mogu ugroziti stabilnost daljinskog grijanja.

Tražili korekciju cijene grijanja od 52 odsto

Eko toplane su još 9. aprila 2026. godine Gradu Banjaluka uputile zahtjev za saglasnost na korekciju cijene isporučene toplotne energije od 52 odsto, kao i zahtjev za finansijsku podršku neophodnu za funkcionisanje sistema.

Zatražena je i isplata neizmirenih subvencija, odnosno grantova za 2024, 2025. i 2026. godinu, uz obezbjeđivanje finansiranja prema modelu podrške koji je primjenjivan tokom 2023. godine.

Ukupan iznos potrebnih grant sredstava, uključujući neizmirene obaveze iz prethodnog perioda i sredstva za tekuću godinu, dostigao je približno 13 miliona KM.

Nakon prvobitnih zahtjeva uslijedile su dodatne urgencije i obraćanja nadležnim institucijama. Iz Eko toplana navode da su upozoravali kako su predložene odluke neophodne za stabilan početak grijne sezone 2026/2027, ali da do danas nije obezbijeđeno odgovarajuće sistemsko rješenje nadležnih gradskih organa.

Proizvodna postrojenja spremna, mreža zahtijeva ulaganja

Prema navodima Eko toplana, proizvodna postrojenja prošla su potrebne remontne aktivnosti i u sezonu su ušla spremna za rad. Međutim, distributivna mreža, koja je u vlasništvu Grada Banjaluka, zahtijeva značajna investiciona ulaganja.

Zbog nedostatka sredstava tokom ovogodišnjeg remontnog perioda nije bilo moguće sanirati sve potrebne dijelove mreže, pa su određene kritične dionice ostale neobnovljene.

Posljedice se, kako navode iz preduzeća, sada ogledaju u učestalim kvarovima, velikim gubicima vode i otežanoj stabilizaciji sistema na početku grijne sezone.

Eko toplane poručuju da nastavljaju da preduzimaju raspoložive mjere kako bi kvarovi bili što prije otklonjeni i korisnicima obezbijeđena uredna isporuka toplotne energije.

Ističu i da se dugogodišnji problemi distributivne mreže ne mogu trajno riješiti pojedinačnim intervencijama bez odgovarajućih ulaganja i odluka nadležnih institucija.

"Građani Banjaluke zaslužuju pouzdan i stabilan sistem grijanja", poručuju iz Eko toplana, uz poziv svim nadležnima da u okviru svojih odgovornosti bez daljeg odlaganja preduzmu konkretne korake.