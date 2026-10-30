"Eko toplane" najavile isključenja: Zbog kvarova na mreži narednih dana obustave grijanja u cijeloj Banjaluci

Zbog ispitivanja gubitaka na distributivnoj mreži i lociranja kvarova, narednih dana dolaziće do obustave grijanja u cijeloj Banjaluci. Isporuka toplotne energije već je prekinuta u naseljima Obilićevo i Kočićev vijenac.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučko preduzeće "Eko toplane" obavijestilo je potrošače da će u narednom periodu dolaziti do prekida u isporuci toplotne energije na širem području grada.

"Zbog ispitivanja velikih gubitaka na distributivnoj mreži i lociranja kvarova, tokom narednih dana biće obustavljana isporuka toplotne energije u cijelom gradu", navodi se u saopštenju.

Pored najavljenih isključenja, isporuka toplotne energije već je u prekidu za veliki broj potrošača u naseljima Obilićevo i dijelu Kočićevog vijenca, a razlog su postojeći kvarovi na distributivnoj mreži.

Kako pojašnjavaju iz ovog preduzeća, radijatori su trenutno hladni i u ulicama Petra Preradovića 11, 13, 14, 15, Tarasa Ševčenka 1, Petra Kočića 1A, 1B, 1C, Prvog krajiškog korpusa 12 i 16, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10.

"Naše tehničke ekipe su na terenu kako bismo što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije", ističe se u saopštenju, uz molbu korisnicima za strpljenje i razumijevanje zbog otežane isporuke i obustave grijanja.

Podsjećamo, početak grijne sezone u Banjaluci obilježili su kvarovi na dotrajaloj distributivnoj mreži, zbog kojih dolazi do velikih gubitaka vode i otežane stabilizacije sistema. Iz "Eko toplana" ranije su naveli da su na terenu svakodnevno angažovane tehničke ekipe, dok za dugoročno rješavanje problema traže ulaganja i finansijsku podršku nadležnih institucija.