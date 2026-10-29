logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog kvara na mreži: Više ulica u Banjaluci trenutno bez grijanja

Zbog kvara na mreži: Više ulica u Banjaluci trenutno bez grijanja

Autor Dušan Volaš
0

Preduzeće "Eko toplane" obavijestilo je potrošače u Banjaluci da je zbog kvarova na distributivnoj mreži došlo do privremenog prekida u isporuci toplotne energije u pojedinim dijelovima grada.

Zbog kvara na mreži: Više ulica u Banjaluci trenutno bez grijanja Izvor: Apurbo12345/Shutterstock

Kako je precizirano u saopštenju, bez grijanja su trenutno korisnici koji žive u Ulici Petra Kočića na brojevima 1A, 1B i 1C, zatim u Ulici Prvog krajiškog korpusa na brojevima 12 i 16, kao i u ulicama Miše Stupara na broju 40 i Đure Đakovića na broju 10.

Iz ovog preduzeća navode da su njihove tehničke ekipe već upućene na teren, te da ulažu maksimalne napore kako bi nastali problemi bili otklonjeni u najkraćem mogućem roku i ponovo uspostavljen uredan režim isporuke toplotne energije.

"Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo im na razumijevanju", poručili su iz banjalučkih "Eko toplana".

Podsjećamo, početak grijne sezone u Banjaluci obilježili su kvarovi na dotrajaloj distributivnoj mreži, zbog kojih dolazi do velikih gubitaka vode i otežane stabilizacije sistema. Iz Eko toplana navode da su na terenu svakodnevno angažovane tehničke ekipe, dok za dugoročno rješavanje problema traže ulaganja i finansijsku podršku nadležnih institucija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

grijanje Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ