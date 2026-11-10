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"Sankcije Moskvi biće još oštrije": Oglasila se Kaja Kalas nakon sastanka G7 1

"Sankcije Moskvi biće još oštrije": Oglasila se Kaja Kalas nakon sastanka G7

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Visoka predstavnica EU, Kaja Kalas, istakla je da sankcije Moskvi ostaju na snazi, bez obzira na tok mirovnih pregovora.

Sankcije Moskvi ostaju na snazi bez obzira na pregovore Izvor: Liselotte Sabroe / AFP / Profimedia

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je danas da će Evropa nastaviti da podržava Ukrajinu bez obzira na tok mirovnih pregovora, kao i da će sankcije Rusiji ostati na snazi i biti dodatno pooštrene, prenosi agencija Tačno.

Kalas je na društvenoj mreži X navela da su pred Ukrajinom ključne nedjelje i da je tokom sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Parizu razgovarala sa šefom ukrajinske diplomatije Andrijem Sibihom.

"Kako god da se budu odvijali mirovni pregovori, Evropa će biti uz Ukrajinu. Sankcije Moskvi ostaju na snazi i biće pojačane", poručila je Kalas.

Ona je upozorila da ne treba prihvatati ruske tvrdnje o navodnim bezbjednosnim zabrinutostima, ističući da je NATO odbrambeni savez koji nikada nije predstavljao pretnju Rusiji.

Kalas je naglasila da poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i prava država da slobodno biraju svoja savezništva predstavljaju temeljne principe međunarodnih odnosa i ne mogu biti predmet političke trgovine.

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Tagovi

Kaja Kalas EU Rusija sankcije

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Komentari 1

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Bl

Da ih pitas zbog cega podrzavaju Ukrajinu, ne bi znali, samo je bitno da Rusi imaju sankcije, ali mogu im samo ….

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Hvala što ste poslali vijest.

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