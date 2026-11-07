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BiH na korak do besplatnog rominga u EU: Brisel pokrenuo pregovore sa Zapadnim Balkanom

BiH na korak do besplatnog rominga u EU: Brisel pokrenuo pregovore sa Zapadnim Balkanom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Evropska komisija pokrenula je pregovore sa četiri zemlje Zapadnog Balkana o ukidanju rominga sa Evropskom unijom.

BiH pregovara sa EU o ukidanju rominga: Poznato šta se mijenja za građane Izvor: Klever LeveL/ShutterStock.com

Bosna i Hercegovina započela je pregovore sa Evropskom komisijom o uključivanju u evropski režim "Roming kao kod kuće" (Roam Like at Home), koji bi građanima omogućio da tokom putovanja u zemlje Evropske unije koriste mobilne pozive, SMS poruke i internet bez dodatnih troškova rominga.

Pregovori su pokrenuti i sa Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a Evropska komisija je saopštila da se vode sa svakom od zemalja pojedinačno.

Pokretanje pregovora dio je plana koji je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila tokom posjete Zapadnom Balkanu u oktobru 2026. godine.

Da bi zemlje regiona bile uključene u evropsku zonu besplatnog rominga, potrebno je zaključiti sporazume i u potpunosti uskladiti domaće propise sa pravilima Evropske unije koja regulišu naplatu mobilnih usluga u inostranstvu.

Nakon ispunjavanja ovih uslova, Evropska komisija pozvaće Savjet Evropske unije da donese odluku o proširenju područja primjene evropskog režima rominga na zemlje Zapadnog Balkana.

Ukoliko proces bude uspješno završen, građani BiH i ostalih zemalja regiona moći će da koriste mobilne usluge u državama članicama EU pod istim uslovima kao kod kuće, bez dodatnih naknada za roming. Isto bi važilo i za građane EU koji putuju u zemlje Zapadnog Balkana.

Podsjećamo, Savjet EU je u junu 2026. godine odobrio otvaranje pregovora o proširenju evropskog sistema rominga na partnere sa Zapadnog Balkana.

Eventualni sporazumi biće zasnovani na postojećim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju između EU i zemalja regiona, koji predstavljaju okvir za jačanje saradnje, ekonomsku integraciju i približavanje Uniji.

(MONDO)

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roming BiH EU

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