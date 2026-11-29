Sud BiH raspisao je međunarodnu potjernicu za Šerifom Patkovićem, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina u Dusini kod Zenice.

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Sud BiH raspisao je, na prijedlog Tužilaštva BiH, međunarodnu potjernicu za Šerifom Patkovićem, bivšim komandantom Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije BiH, koji je prvostepeno osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina u Dusini kod Zenice.

Rješenje o određivanju pritvora Patkoviću doneseno je u utorak, 24. novembra, prenose federalni mediji.

Iz Suda BiH ranije su naveli da nisu imali saznanja da je Patković napustio Bosnu i Hercegovinu prije izricanja prvostepene presude 13. novembra.

Mjere zabrane putovanja i obaveznog javljanja nadležnoj policijskoj stanici određene su mu tek nakon izricanja presude, kojem Patković nije prisustvovao.

Osuđen zbog ubistva komandanta HVO-a

Prvostepenom presudom Patković je proglašen krivim za ubistvo komandanta Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Zvonka Rajića, počinjeno 26. januara 1993. godine u Dusini kod Zenice.

Prema presudi, Patković je, kao tadašnji komandant Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade Armije BiH, ubio Rajića dok je prethodno ranjen ležao na zemlji.

Jedan od ključnih svjedoka na suđenju bio je Srećko Krišto, koji je preživio zločin u Dusini.

Krišto je tokom svjedočenja naveo da mu se Patković nakon ubistva Rajića obratio riječima: „Ja sam vam ubio komandanta, eno ga tamo smrdi“.

Presuda Patkoviću nije pravosnažna, a njegova odbrana najavila je žalbu. Prema nezvaničnim informacijama, Patković je napustio BiH preko Crne Gore i otišao u Tursku.