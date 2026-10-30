Milion maraka za slobodu: Uhapšenom u akciji "Amadeus" ukinut pritvor uz milionsko jemstvo

Sud BiH ukinuo je pritvor osumnjičenom za organizovani kriminal u vezi sa prometom droge i pranja novca Milutinu Daniloviću uz prihvaćeno jemstvo u iznosu većem od milion KM, te odredio mjere zabrane, saopšteno je iz Suda BiH.

Izvor: MUP RS

Rješenje o usvajanju prijedloga odbrane osumnjičenog Sud je donio 21. oktobra, a tačan iznos jemstva iznosi 1.002.975 KM.

Ovim rješenjem Daniloviću su određene mjere zabrane putovanja i sastajanja sa određenim licima, te naređeno da se povremeno javlja određenom organu BiH.

Izrečene mjere zabrane po ovom rješenju trajaće do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka ili do donošenja drugačije odluke Suda.

Kontrola opravdanosti trajanja izrečenih mjera zabrane vršiće se svaka dva mjeseca.

Podsjetimo, Sud BiH odredio je početkom septemra jednomjesečni pritvor Milutinu Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, uhapšenima u akciji MUP-a Republike Srpske pod sumnjom da su kao dio međunarodnog lanca vršili nabavku i transport droge.

Iz MUP-a Srpske tada je saopšteno da se sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.

Akciju "Amadeus" izveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske i policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.