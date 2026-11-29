Zamislite da vas u državnim institucijama ne oslovljavaju imenom koje ste dobili na rođenju, već generičkim izrazom koji vas svodi na nečiju suprugu, majku ili ćerku. Upravo takva stvarnost prijeti ženama u pojedinim dijelovima Avganistana.

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Prema pisanju španskog lista El Pais, talibanske vlasti u sjevernoj avganistanskoj provinciji Balh (na granici sa Uzbekistanom) naložile su da se imena žena više ne upisuju u zvaničnu dokumentaciju.

Zabrana se odnosi čak i na recepte i medicinske kartone, dok je zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima u javnim službama naloženo da žene oslovljavaju kao "Bibi", što se može prevesti kao "baka", "gospodarica kuće" ili "gospođa".

Prema svjedočenjima aktivistkinja, ljekara i žena iz ove oblasti, situacija je u pojedinim slučajevima izuzetno ponižavajuća, jer se žene nazivaju i pogrdnim izrazima. Iako se naredba za sada odnosi na jednu provinciju i njena primjena nije dosljedna, postoji strah da bi mogla da postane pravilo na teritoriji čitave zemlje.

Borba za pravo na identitet

Avganistanska aktivistkinja Lalah Osmani u razgovoru za El Pais, koja se godinama bori za pravo žena na identitet, upozorava da ovdje nije riječ samo o još jednom administrativnom ograničenju, već o sistematskom procesu dehumanizacije.

U zemlji u kojoj se žene tradicionalno često predstavljaju kao nečije supruge ili ćerke, uskraćivanje prava na sopstveno ime predstavlja dodatni pokušaj brisanja njihovog individualnog identiteta.

"Кada režim zamijeni ime žene i da joj ime životinje, on je lišava ljudske duše i svodi je na puko biološko biće ili vlasništvo [muškarca]", rekla je Osmani za španski list.

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Posljedice nisu samo simbolične. Ukoliko se u bolničkim evidencijama veliki broj žena vodi pod istim nazivom, to može da izazove ozbiljne probleme u identifikaciji pacijentkinja, vođenju medicinske dokumentacije i propisivanju terapije. Drugim riječima, odluka koja na prvi pogled djeluje kao pitanje oslovljavanja može direktno da ugrozi i zdravstvenu zaštitu žena.

Ova vijest dolazi nakon pet godina tokom kojih su talibanske vlasti po povratku na čelo Avganistana u avgustu 2021. godine, postepeno uvodile sve stroža ograničenja ženskih prava.

Ono što je počelo kao obećanje da će nova vlast poštovati određena prava žena, ubrzo je preraslo u jedan od najopsežnijih sistema institucionalne diskriminacije žena u savremenom svijetu.

Od zabrane školovanja do potpunog isključivanja iz javnog života

Kada su talibani u avgustu 2021. godine preuzeli Kabul i ponovo uspostavili vlast, avganistanske žene su se našle pred neizvjesnošću. Tokom prethodne dvije decenije, uprkos brojnim društvenim i političkim problemima, žene su postepeno dobijale veće mogućnosti za obrazovanje, zaposlenje i učešće u javnom životu.

Mogle su da studiraju, rade u državnim institucijama, novinarstvu, zdravstvu i drugim profesijama, a neke su zauzimale i važne političke funkcije. Povratak talibana označio je nagli prekid tog procesa. Već u prvim mjesecima nove vlasti uvedena su ograničenja koja su žene postepeno potiskivala iz gotovo svih oblasti društva.

Jedna od najtežih posljedica odnosila se na obrazovanje. U septembru 2021. godine djevojčicama je zabranjeno da nastave školovanje nakon šestog razreda, dok je u decembru 2022. godine ženama zabranjeno pohađanje univerziteta. Time je čitava generacija djevojčica i mladih žena ostala bez mogućnosti da nastavi formalno obrazovanje i samostalno odlučuje o svojoj budućnosti.

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Prema podacima UNICEF-a objavljenim u avgustu 2026. godine, više od 2,6 miliona djevojčica u Avganistanu ostalo je bez mogućnosti da pohađa srednju školu od povratka talibana na vlast. Avganistan je danas jedina zemlja na svijetu u kojoj su srednje i visoko obrazovanje sistematski zabranjeni djevojčicama i ženama.

Istovremeno, žene su postepeno gubile i pravo na rad. Talibanske vlasti ograničile su njihovo zapošljavanje u državnim institucijama, nevladinim organizacijama i međunarodnim humanitarnim organizacijama, a uvedene su i zabrane obavljanja brojnih drugih poslova.

Posebno zabrinjavajuća bila je odluka iz decembra 2024. godine kojom je ženama zabranjeno da pohađaju medicinsku nastavu u javnim i privatnim obrazovnim ustanovama. U zemlji u kojoj je ženama u mnogim okolnostima zabranjeno da ih liječe muški zdravstveni radnici, ovakva odluka dodatno ugrožava dostupnost zdravstvene zaštite. Istovremeno se smanjuje broj budućih ljekarki, medicinskih sestara i babica koje bi mogle da brinu o pacijentkinjama.

Ni glas, ni lice, ni sloboda kretanja

U avgustu 2024. godine, usvojen je Zakon o promovisanju vrline i sprečavanju poroka, kojim su dodatno ozakonjena brojna ograničenja. Njime su propisana stroga pravila oblačenja, uključujući obavezu pokrivanja lica i tijela, a ženama je ograničena mogućnost da govore i pjevaju u javnosti. Zakon je dodatno proširio ovlašćenja vjerskih inspektora da nadziru i kažnjavaju ponašanje stanovništva.

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Prema podacima UN Women iz avgusta 2026. godine, više od polovine anketiranih žena u Avganistanu napušta dom samo jednom ili dva puta mjesečno. Gotovo tri četvrtine ispitanica izjavilo je da se ne osjeća bezbjedno kada izlazi bez pratnje muškog staratelja, dok više od polovine izbjegava javna mjesta, uključujući pijace i zdravstvene ustanove.

Žene u brojnim situacijama moraju da budu u pratnji muškog člana porodice, odnosno mahrema, čak i kada žele da putuju ili obavljaju svakodnevne poslove. Ograničen im je pristup parkovima, sportskim objektima i drugim javnim prostorima, a saloni ljepote, koji su predstavljali važan izvor prihoda za hiljade žena, zatvoreni su 2023. godine.

Zabrana govora u javnosti i ograničavanje prisustva žena u medijima dodatno su suzili prostor za njihovo izražavanje. Novinarke, aktivistkinje i žene koje su se javno protivile novim pravilima suočavale su se sa pritiscima, prijetnjama, pritvaranjem i nasiljem.

UN Women je tokom pet godina talibanske vlasti zabilježio više od 100 uredbi i mjera kojima su ograničena prava žena i djevojčica. Organizacija upozorava da je njihovo isključivanje iz obrazovanja, zaposlenja, pravnog sistema, zdravstvene zaštite i javnog života postalo sistemsko.

(EUpravo zato)