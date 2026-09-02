Nema više protesta u Avganistanu: Talibani potvrdili potpunu zabranu

Talibanska Vlada potvrdila je zabranu protesta, koja je izazvala osudu iz grupa za ljudska prava.

Izvor: Profimedia

Demonstracije u Avganistanu rijetko se održavaju od kada su se talibani vratili na vlast prije nešto više od pet godina, ali je Vlada prošlog mjeseca uvela pravilo o zabrani svih vrsta protesta.

Međunarodne organizacije osudile su zakon kao "nemilosrdan" i kao potez usmjeren na suzbijanje svakog neslaganja u zemlji.

Portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid rekao je agenciji AFP da je zakon u potpunosti u skladu sa islamskim pravom i da protesti ne postoje u islamskom pravu.

"Protesti pripadaju društvima u kojima su uspostavljeni različiti zakoni, na primjer demokratija ili republika", rekao je Mudžahid.

On je dodao da, u islamskom sistemu, ljudi mogu da se obrate vlastima sa primjedbama umjesto da održavaju demonstracije.

Mudžahid je rekao da će zabrana takođe zaštititi ljude od gubljenja vremena i spriječiti uništavanje privatne imovine.

Hjumen rajts voč je krajem prošlog mjeseca osudio zabranu kao još jedan korak u nemilosrdnim naporima talibana da suzbiju svako neslaganje.

(Srna)